Mittelsachsen haben das Podest im Visier

Matthias Wartig aus Frankenberg ist beim 3. Lauf der Simson-GP-Meisterschaft auf dem Görlitzring im ostsächsischen Hagenwerder zweimal aufs Podium gefahren. In beiden Rennen der Klasse Tuning 50 wurde der Frankenberger Dritter und rangiert in der Gesamtwertung nun mit 9 Punkten Rückstand an 4. Stelle. Damit hat Wartig noch die...