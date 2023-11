Mittelsachsen in Südamerika dabei

Neben Marko Ott aus Penig, der als Betreuer der deutschen Nationalmannschaft fungiert, reisen auch drei mittelsächsische Piloten zur Enduro-Team-Weltmeisterschaft "International Six Days Enduro" nach San Juan in Argentinien. Tanja Schlosser aus Weißenborn gehört dem deutschen Damen-Team an. Rico Gehmlich aus...