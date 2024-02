Mittweidas Handballer finden in der Offensive keine Lösung

Die Fortschritt-Männer haben sich in der Bezirksliga mit Oelsnitz die Punkte geteilt. Trotz eines verspielten Drei-Tore-Vorsprungs konnte der TSV-Coach mit dem Auswärtsremis gut leben.

Bei den Bezirksliga-Handballern des TSV Fortschritt Mittweidaer ist es in der Offensive zuletzt richtig gut gelaufen. In den jüngsten vier Partien warf das Team von Jan Müller immer knapp 30 Toren, gegen Plauen waren es sogar stolze 40. Und auch wenn der Angriff der Mittweidaer beim 27:27 (12:14) beim TSV Oelsnitz zahlentechnisch in einem guten...