Nach Platzverweis chancenlos

Die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida haben bei Stahl Riesa 0:5 verloren. Zwei strittige Situationen Mitte der 1.Halbzeit sorgten schon für eine Vorentscheidung.

So wie Union Berlin im Bundesliga-Spiel in Darmstadt haben auch die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida am Samstagnachmittag ab der 20.Minute in Unterzahl spielen müssen. Die "Eisernen" gewannen ihre Partie am Ende trotzdem mit 4:1, für die Mannschaft von Sebastian Voigt war der frühe Platzverweis von Masopust...