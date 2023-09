Nach zehn Jahren wieder Motocross in Reinsdorf: Rückkehr mit tausenden Fans und vielen mittelsächsischen Piloten

Beim Saisonfinale der "Next Generation Motocross" in Reinsdorf waren rund 2500 Zuschauer dabei. Die in diesem Jahr neu geschaffene Serie soll 2024 fortgesetzt werden.

Es ist tatsächlich schon zehn Jahre her gewesen, dass auf der Motocross-Strecke des MC Reinsdorf ein überregionales Rennen stattgefunden hat. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Die neu ins Leben gerufene Serie "Next Generation" gastierte gleich mit ihrem Saisonfinale in Reinsdorf - und die Zuschauer kamen in Scharen. "Wir haben am... Es ist tatsächlich schon zehn Jahre her gewesen, dass auf der Motocross-Strecke des MC Reinsdorf ein überregionales Rennen stattgefunden hat. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Die neu ins Leben gerufene Serie "Next Generation" gastierte gleich mit ihrem Saisonfinale in Reinsdorf - und die Zuschauer kamen in Scharen. "Wir haben am...