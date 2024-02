Nachholspiel steht erneut auf der Kippe

Fußball-Mittelsachsenliga: SV Geringswalde empfängt Königshain-Wiederau, sofern der Platz noch abtrocknet

Mit etwas weniger Ballast als in der Vorwoche gehen die Fußballer des SV Geringswalde in den nächsten Spieltag der Mittelsachsenliga. "Uns sind nach dem Auswärtssieg in Lichtenberg mehrere Rucksäcke von den Schultern gefallen", sagt Co-Trainer Toni Vogel, der beim 2:1-Erfolg im Erzgebirge den zweiten Geringswalder Treffer...