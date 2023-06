Nachwuchs kämpft dreimal um den Pott

Im Mittweidaer Stadion am Schwanenteich werden am Sonnabend gleich drei Trophäen übergeben. Ab 9 Uhr werden dort die Kreispokal-Finals der B-, C- und D-Junioren ausgetragen, bei denen am Ende auch der Heimvorteil ein Faktor werden könnte. Denn der SV Germania Mittweida ist in allen drei Altersklassen im Endspiel vertreten. Gegner...