Neuzugang bei Weißenbornern Handballern: „Es ist eher eine Art Aushilfe“

Die Männer des SV Rotation haben sich im Abstiegskampf verstärkt. Ex-HSG-Torjäger Nico Werner kehrt damit auch zu seinen Wurzeln zurück.

Im nächsten Heimspiel der Weißenborner Männer in der Handball-Verbandsliga könnte am Samstag vielleicht der eine oder andere Zuschauer mehr in die Felix-Schoeller-Halle pilgern. Immerhin läuft im Duell zwischen Rotation und dem Tabellendritten SV Plauen-Oberlosa II (18 Uhr) einer der besten Torschützen der 4. Liga in den vergangenen Jahren...