Niederlage zum Saisonstart für Handballer aus Mittweida

Mit einer 20:25-Niederlage sind die Handballer des TSV Mittweida in die Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den HC Plauen II stach ein Spieler besonders heraus.

Mittweida.

Etwas ungewöhnlich ist der Samstag für Jan Müller schon verlaufen. Während der Mittweidaer Handballtrainer in der vergangenen Saison immer am frühen Nachmittag Partien der A-Jugend begleitete, legte er - nun als Männer-Coach des TSV Fortschritt - erst um 19.30 Uhr los. "Man hat zwar den ganzen Tag etwas zu tun, denkt aber fast minütlich an das Spiel am Abend. Für mich hat das für noch größere Spannung gesorgt", so Müller, der erst um 23 Uhr wieder zu Hause war - allerdings ohne Punkte. Die Mittweidaer verloren das Auftaktspiel in der Bezirksliga beim HC Einheit Plauen II mit 20:25 (13:14).