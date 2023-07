Oberschönaer macht wieder Boden gut

Der amtierende Vizemeister der Seniorenklasse Ü40, Rocco Tenzler aus Oberschöna, der nach dem Auslassen des Laufes in St. Wendel auf den 10. Tabellenplatz zurückgefallen war, hat beim 4. Lauf der Internationalen Deutschen Supermoto-Meisterschaft (Supermoto-IDM) in Wittgenborn wieder aufgeholt. In Hessen raste Tenzler mit seiner...