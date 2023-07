Oberschönaer nach kurzer Pause zurück auf Podest

Motorradrennpilot Rocco Tenzler (Foto) hat beim vierten Lauf der Internationalen Deutschen Supermoto-Meisterschaft in Wittgenborn wieder aufgeholt. Nachdem der Oberschönaer, amtierender Vizemeister der Seniorenklasse Ü 40, den Lauf in St. Wendel ausließ und auf den 10. Tabellenplatz zurückgefallen war, raste er in Hessen mit...