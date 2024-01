Oederaner Kicker erwarten starke Gäste zum traditionellen Budenzauber

Acht Teams kämpfen am Sonnabend beim 57. Hallenturnier des OSC um Pokal des Klein-Erzgebirges. Der Titelverteidiger hat sich fast mit dem gleichen Kader wie im Vorjahr angesagt.

Die Kicker des Oederaner SC starten wie immer sportlich in das neue Jahr. Traditionell findet am ersten Januarwochenende das Fußball-Hallenturnier des Vereins statt. Zur 57. Auflage des Spektakels rollt der Ball am 6. Januar von 14 bis 20 Uhr in der Sporthalle an der Frankenberger Straße. Das Siegerteam kann den vom Bürgermeister der Stadt...