Optimistisch in die Sommerpause

Herbert Seifert, der Hockeychef des Freiberger HTC, blickt zufrieden auf die aktuellen Ergebnisse seiner Jugendteams. "Uns freut vor allem die Teilnahme unserer weiblichen und männlichen U10 an den bislang drei Anfängerturnieren in Sachsen. Darauf können wir aufbauen." Zudem feierte der Nachwuchs des FHTC in 20 Spielen der...