Ottendorfer führt Gesamtwertung an

Bei Halbzeit der European-Moto-Trophy führt Richard Irmscher aus Ottendorf die Meisterschaftswertung in der Honda-Talent-Challenge (HTC) an. Der Fahrer einer NSF250 ist mit 88Punkten in die kurze Sommerpause gegangen und hat 19 Zähler Vorsprung. Da bei den verbleibenden sechs Rennen maximal weitere 150 Punkte vergeben werden, hat...