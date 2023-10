Pappendorfer kämpft mit Wetter

Der Pappendorfer Patrick Hoffmann hat beim 32. Rennsteig-Herbstlauf den 21. Platz in der Gesamtwertung über 20 Kilometer erreicht. Mit einer Zeit von 1:28,07 Stunden landete Hoffmann zudem auf Rang 10 in seiner Altersklasse M 35. Start war dabei in Neuhaus am Rennweg, wo auch der legendäre Rennsteig-Marathon startet, der...