Peniger laden zu fünf Turnieren ein

Die Fußballer des TSV Penig laden für diesen Freitag und Samstag zu ihrer Abteilungspräsentation ein. Diese ist immer eng verknüpft mit Hallenturnieren in der Sporthalle an der Zinnberger Straße. Den Start machen an diesem Freitag die Bambini, anschließend folgt ein Sponsorenturnier. Nachdem am Samstag weitere...