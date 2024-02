Personalsorgen bei Kellerkindern

In der Fußball-Landesklasse Mitte ist der SV Fortuna Langenau am Samstag beim Großenhainer FV gefordert. Den Klassenerhalt hat Fortuna-Trainer Uwe Nestler noch nicht abgeschrieben. "Dafür bin ich Trainer geworden. Ich glaube an das Team und daran, dass wir noch eine gute Rolle spielen können." Man bleibe ein Dorfverein und...