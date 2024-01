Pokalderby am Osterwochenende

Im Rahmen der Fußball-Hallenkreismeisterschaft in Flöha sind die Viertelfinalspiele im Kreispokal der Herren ausgelost worden. Dabei wurden spannende Paarungen gezogen, die am Osterwochenende ausgespielt werden sollen. So empfängt Mittelsachsenligist Hainichener FV seinen Tabellennachbarn, die LSV Großhartmannsdorf. Dagegen...