Quartett vom TSV Fortschritt Mittweida will sich bei Deutschen Meisterschaften beweisen

Vier Leichtathleten des TSV Fortschritt Mittweida sind am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft der U 16 in Stuttgart dabei. Ein Sportler war mit seiner Familie für das Training sogar handwerklich aktiv.

Mittweida. Ein Auto wird für die Leichtathleten des TSV Fortschritt Mittweida und ihre Trainer am Wochenende nicht ausreichen, um die gesamte Delegation des Vereins zur Deutschen U-16-Meisterschaft nach Stuttgart zu bringen. Für die nationalen Titelkämpfe haben sich gleich vier TSV-Jungs qualifiziert, worauf die Verantwortlichen naturgemäß mächtig stolz sind.

"Wir haben in diesem Jahr fünf Sportler bei uns, die die Normen für die DM geschafft haben. Dazu kommen drei, die für den Länderkampf im September in Görlitz nominiert wurden", berichtet TSV-Abteilungsleiter Maik Metzler stolz. "Das zeigt, dass wir eine gute Nachwuchsarbeit leisten und wie gut die Stimmung in der Truppe ist." Metzler lobt neben seinen Trainerkollegen Dirk Rössler und Til Schindler auch die Eltern, die einen großen Anteil am Erfolg haben. "Sie haben für alle drei Trainingslager die Kosten übernommen." Zu Ostern, Himmelfahrt und kürzlich zur DM-Vorbereitung waren die Mittweidaer Leichtathleten jeweils in Olbernhau. "Nun sollen alle zeigen, dass sie zurecht bei der Deutschen Meisterschaft dabei sind und ihre Leistungen bestätigen." Metzler betont, dass seine Jungs die erforderlichen Normen im Sommer mehrfach unterboten haben.

Viermal gelang dies Nick Meyer, der über 300 Meter Hürden an den Start geht. "Ich habe zuletzt noch einmal Urlaub in Brandenburg gemacht, da bin ich aber weniger mit der Leichtathletik in Berührung gekommen", sagt der 15-Jährige mit einem Schmunzeln. Der Hürdenläufer, der die Oberlichtenauer Oberschule besucht, hat sportlich in diesem Jahr schon richtig abgeräumt. Er wurde Mitteldeutscher Meister über 300 m Hürden, ebenso Landesmeister. Auch unter dem Hallendach erkämpfte er über 300 Meter den sächsischen Titel in seiner Altersklasse. Seit sieben Jahren ist Nick Meyer in der Talentegruppe des TSV. "Ich möchte nun meine Norm bei der DM noch einmal bestätigen." In der Meldeliste ist er bei rund 40 Teilnehmern auf Platz 5 notiert.

Ebenfalls über 300 Meter Hürden geht Paul Ulland an den Start. "Etwas aufgeregt bin ich schon, aber die Vorfreude überwiegt natürlich", sagt der Seifersbacher, der im Alter von sieben Jahren zur Talentegruppe des TSV gestoßen ist. "Meine Mutter hatte mich damals schon mit in die Kindersportgruppe genommen, danach bin ich dann zu den Leichtathleten gekommen." Nun ist er erstmals bei einer DM dabei.

Über etwas größere Hindernisse muss in Stuttgart Christoph Rössler laufen. Der 14-Jährige geht über 1500 Meter Hindernis an den Start. "Ich habe früher an vielen Crossläufen teilgenommen, das hat mir gefallen. Irgendwann kamen auf der Bahn die Hindernisse dazu und ich bin dabei geblieben", erzählt der Schüler des Mittweidaer Gymnasiums. "Und ich hatte immer das Ziel, einmal schneller zu sein als mein älterer Bruder Christian."

Um das Training zu optimieren, ist er mit seinem Bruder und seinem Vater Dirk sogar handwerklich aktiv geworden. "Da wir hier im Mittweidaer Stadion noch keinen großen Balken hatten, mit dem man die Läufe über den Wassergraben trainieren kann, haben wir uns die Maße besorgt und zuhause so einen Balken nachgebaut", berichtet er. Inzwischen steht dieser im Stadion. "Am Wassergraben kann man viel Zeit verlieren, wenn man zu tief hineinfällt. Darum ist es wichtig, sich so gut wie möglich abzudrücken." Aus Stuttgart möchte er nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. "Eine Urkunde wäre schön."

Fabian Röder ist erst vor zwei Jahren vom TSV Medizin Wechselburg zum TSV Fortschritt Mittweida gewechselt - und nun schon bei einer Deutschen Meisterschaft dabei. Er startet im Diskuswerfen. Es ist zugleich der erste Schützling von Trainer Til Schindler, der den Sprung zu einem nationalen Titelkampf geschafft hat. Schindler war früher selbst in der Talentegruppe aktiv. "Aber die Grundlagen für seine Entwicklung hat auf jeden Fall Andrea Fuhrmann in Wechselburg gelegt", sagt der TSV-Trainer.

Mit Pepe Schenk wäre bereits am vergangenen Wochenende ein weiterer TSV-Akteur für die U-18-DM in Rostock qualifiziert gewesen. Doch aufgrund einer Verletzung des Hüftbeugers musste der Mittweidaer die Titelkämpfe absagen. Die mittelsächsischen Leichtathleten sind in diesem Jahr stark bei nationalen Titelkämpfen vertreten. Aus Mittweida, Freiberg und Oederan hatten sich insgesamt mehr als 20 Aktive qualifiziert.