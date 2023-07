Rekordmeister bei HSG zu Gast

Die Handballer der HSG Freiberg holen in dieser Woche weiter Schwung für die neue Saison in der Mitteldeutschen Oberliga. Am Dienstagabend erwartet der Viertligist keinen Geringeren als den tschechischen Rekordmeister Dukla Prag in der Ernst-Grube-Halle. Anwurf der Partie, die die offizielle Saisoneröffnung bei den HSG-Dachsen...