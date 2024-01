Rochlitzer gewinnen zwei Medaillen

Gleich am ersten Wochenende des neuen Jahres wartete auf die Sportler des Karate-Do Rochlitz ein prestigeträchtiger Wettkampf. Beim Rhein Shiai am Nürburgring sprangen für die Muldentaler zwei Medaillen heraus, darunter Gold für Selina Fabian in der Altersklasse U 21. "Trotz des hohen Niveaus und der anstrengenden Kämpfe ist...