Rochlitzer stimmen sich an Skisprungschanze ein

Fußball-Mittelsachsenliga: BSC empfängt am Sonntag Hartmannsdorf - Königshain-Wiederau bei Germania II

Kurz vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres in der Mittelsachsenliga stimmen sich die Fußballer des BSC Motor Rochlitz mit einer anderen Sportart auf den Sonntag ein. "Wir haben unsere Trainingstage in dieser Woche etwas verlegt und fahren am Freitag zum Eishockey an die Skisprungschanze nach Klingenthal", verrät BSC-Trainer Lars...