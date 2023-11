Rochlitzer wollen mehr als einen Grund zum Feiern

Sieben Aktive des Karate Do nehmen am Wochenende an der Deutschen Meisterschaft teil. Einer will sich in der neuen Altersklasse beweisen, zweigehen mit einer Doppelbelastung in den Wettkampf.

Die Hotels in Kaiserslautern dürften an diesem Wochenende kaum durch Fußballfans belegt sein. Denn Zweitligist 1.FCK spielt auswärts. Dagegen findet in der pfälzischen Stadt am Fuße des Betzenbergs die Deutsche Meisterschaft im Karate statt. Aus dem Rochlitzer Stützpunkt haben sich dafür gleich sieben Aktive qualifiziert.