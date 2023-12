Rochsburger Tischtennisspieler schmettern sich an die Spitze

In der Tischtennis-Mittelsachsenliga stehen mit dem SV Rochsburg und der SG Zschoppelshain zwei Mannschaften aus kleineren Klubs ganz oben. Die Ziele sind ambitioniert.

Während in den höherklassigen Ligen aller Sportarten die Punktspiele meist am Wochenende ausgetragen werden, sieht das vor allem in den Kreisligen beim Tischtennis etwas anders aus. "Hier haben wir alle Möglichkeiten", sagt Wolfgang Nerlich, der Tischtennis-Abteilungsleiter der SG Zschoppelshain. "Von Montag bis Sonntag ist alles möglich, wenn...