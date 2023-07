Rodeln: Julia Taubitz rast mit Vollgas Richtung Heim-WM in Altenberg

Eine Sommerrodelbahn ist Julia Taubitz zum ersten Mal vor "ein paar Jahren" in Oberwiesenthal hinuntergebrettert. In Altenberg war es am Sonntag die Premiere. Doch auch dort kannte die Weltklasserodlerin, die in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup gewinnen konnte und ihn in diesem Jahr liebend gern verteidigen möchte, keine Verwandten: "Ich...