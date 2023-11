Rotation-Damen bleiben nach Fehlerfestival ohne Punkte

Die Handballerinnen des SV Rotation unterliegen Rödertal II mit 23:26. Dabei war der Tabellendritte keineswegs zu stark.

Diese Hausaufgabe haben die Weißenborner Handballerinnen am Ende nicht lösen können: Mit 23:26 (13:16) unterlagen dieDamen des SV Rotation am Sonnabend vor 115 Zuschauern in der Schoellerhalle dem HC Rödertal II und rutschten mit 4:10 Punkten auf Rang 8 der Sachsenliga ab.