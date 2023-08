Rotation-Damen feiern bald Bergfest

Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben die erste Hälfte der Vorbereitung auf die neue Saison fast geschafft. Diese Woche geht die Mannschaft des Sachsenliga-Aufsteigers bereits in die fünfte Trainingswoche. "Die Grundlagenausdauer ist abgeschlossen, jetzt geht es in der Halle an die handballspezifischen Dinge", erklärt der neue...