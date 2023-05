Rotation kämpft in Döbeln um Pokalsieg

Noch am vergangenen Wochenende haben die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn die Rückkehr in die Sachsenliga gefeiert. Die Siegerinnen der Verbandsliga-Staffel West haben nun ein noch größeres Ziel vor Augen. Am Samstag treffen sie in Döbeln im Finale des Sachsenpokals auf den Amazonen Athletic Club aus Leipzig, den es erst...