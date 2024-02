Rotation Weißenborn: Packendes Derby mit Happy End

Die Weißenborner Sachsenliga-Handballerinnen haben sich bei der HSG Neudorf/Döbeln verdient mit 24:22 durchgesetzt. Zudem gab es ein Wiedersehen mit einer früheren Teamkollegin.

Daniel Mombree hat sich das Spiel seiner Mannschaft am Montagnachmittag gleich noch einmal per Video reingezogen. „Das war richtig, richtig geil“, geriet der Trainer der Weißenborner Handballerinnen auch einen Tag später noch ins Schwärmen. Mit 24:22 (15:11) gewannen die Damen des SV Rotation am Sonntag das Mittelsachsenderby der...