Saisonfinale hat mehrere Aufreger zu bieten

Beim klaren 6:2-Sieg des Riechberger FC gegen Hartmannsdorf II in der Fußball-Kreisliga, Staffel 1, hat sich Martin Naumann gleich sechsmal in die Torschützenliste eingetragen. Zunächst wandelte er die 1:0-Führung der Hartmannsdorfer mit drei Treffern in Folge einen 3:1-Vorsprung für die Hausherren um. Nachdem die Gäste, die...