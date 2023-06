Saisonfinale mit mehreren Aufregern

Beim 6:2-Erfolg (2:1) des Riechberger FC gegen den Hartmannsdorfer SV II in der Fußball-Kreisliga-Staffel 1 hat sich Martin Naumann sechsmal in die Torschützenliste eingetragen. Das Spiel hielt einen weiteren Aufreger bereit: In der 51. Minute stand die Partie nach einer bedrohlichen Aussage eines Gästefans gegenüber...