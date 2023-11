Schmeichelhafter Sieg für Barkas

Die Fußballer des SV Barkas Frankenberg haben am Sonntag ihren Sechs-Punkte-Vorsprung in der Mittelsachsenliga verteidigt. Sie gewannen allerdings schmeichelhaft mit 2:1 (1:1) beim BSC Motor Rochlitz durch einen fragwürdigen Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Ärgster Verfolger bleibt der TSV Großwaltersdorf/Eppendorf, der die...