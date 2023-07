Senioren starten bei Turnier in Penig

Für die Seniorenkegler steht an diesem Sonntag noch ein Höhepunkt auf dem Programm. Dann werden die diesjährigen Seniorenspiele des Regionalen Keglerverbandes Mittweida ausgetragen. Für die Wettkämpfe, die in Penig stattfinden, haben 32 Aktive aus 7 Vereinen gemeldet. Gespielt wird in drei Altersklassen. Beginn des letzten...