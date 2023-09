Sparkassen-Cup auf der Zielgeraden

Beim im Frühjahr gestarteten Sparkassen-Laufcup 2023 stehen noch drei Veranstaltungen im Programm, ehe die Sieger der diesjährigen Cup-Wertung gekürt werden. Nach dem 38. Zschopautallauf vorige Woche in Erdmannsdorf warten nun noch der Crosslauf "Rund um den Wasserturm" in Bräunsdorf, der am 23. September gestartet wird, der...