Speerwerferin der LG Mittweida verpasst bei Deutscher Jugendmeisterschaft eine Medaille knapp

Die Leichtathletinnen der LG Mittweida sind von der Deutschen Meisterschaft der Jugend ohne Edelmetall zurückgekehrt. Bei einer Geringswalderin fiel die Entscheidung aber sehr knapp aus.

Mittweida. Mit gemischten Gefühlen ist Michael Sperling von der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft der Altersklassen U18 und U20 aus Rostock zurückgekehrt. Eine Medaille gab es für sein Quartett vom Schwanenteich diesmal nicht, wenngleich eine Athletin fast Edelmetall von der Ostsee mitgebracht hätte.

Ulrike Schmidt (LWV Geringswalde) lag lange Zeit auf Medaillenkurs im Speerwerfen der Altersklasse U 20, wurde von einer Gegnerin allerdings in deren letzten Versuch noch überholt, sodass für die Geringswalderin mit 48,10 Meter der undankbare 4. Platz zu Buche stand. "Sie hat einen tollen Wettkampf abgeliefert, aber am Ende auch Pech gehabt", berichtet Michael Sperling. So musste seine Athletin in Rostock neben dem typischen norddeutschen "Schietwetter" noch weitere Widrigkeiten bewältigen. "Unmittelbar nach ihrem zweiten Versuch wurde der Wettkampf aufgrund des starken Regens unterbrochen, zudem zog sich beim Einwerfen eine Athletin einen Kreuzbandriss zu. So etwas schüttelt man dann nicht einfach so ab", so Sperling. Physisch seien alle vier seiner Athletinnen in einer sehr guten Verfassung gewesen. "Bei Ulrike flogen drei Versuche über die 47-Meter-Marke, auch wenn einer davon nicht im Sektor gelandet ist."

Für ein Trio ist vorzeitig Schluss

Für Ulrike Schmidts jüngere Schwester Luise (16) war im Diskuswerfen der Altersklasse U 16 auch mehr drin, so Sperling. Mit 34,27 Metern steht sie hier am Ende zwar nur mit Platz 11 in der Ergebnisliste. "Aber beim Einwerfen war ein Versuch dabei, der die 40 Meter erreicht hat", so der Trainer. "Es war bei ihr viel mehr drin." Aber im Wettkampf konnte es die Geringswalderin dann nicht umsetzen: Ein Sicherheitswurf auf 34,27 Meter, die anderen beiden Versuche gingen ins Netz - somit war nach drei Durchgängen Schluss.

Ähnlich erging es auch Jannika Vasold. Sie kam mit dem nassen Diskusring überhaupt nicht zurecht und wurde mit 31,87 Metern Zwölfte. "Bei ihr habe ich im Ablauf wieder technische Fehler erkannt, die wir unbedingt abstellen müssen. Und es ist bei ihr viel Kopfsache dabei", sagt Michael Sperling, der mit seiner Athletin nun auf die Umsprungtechnik umstellen will. Allerdings hätten seine Mädels auch ihre Saisonbestleistungen erreichen müssen, um weiterzukommen.

Dies gilt auch für Pia Ulbricht, die im Sprint über 100 Meter in 12,87 Sekunden im Vorlauf ausschied. "Das Einlaufen in der Halle zuvor sah noch gut aus, doch im Wettkampf war sie einfach zu verkrampft", so der Trainer. Durch das frühe Aus blieb der Mittweidaer Riege immerhin etwas Zeit, um kurz nach Warnemünde zu fahren. "Im Fokus stand dennoch die Vorbereitung auf die Wettkämpfe am Sonntag, aber für einen kurzen Aufenthalt haben wir die Zeit genutzt."

Der Trainer gönnt seinen Athletinnen nun etwas Ruhe. Nach den Sommerferien sind sie dann noch bei einigen Wettkämpfen gefordert, unter anderem beim Thumer Werfertag am 1. September. Am gleichen Wochenende starten mit Mara Fuhrmann und Isa Ulbricht noch zwei LG-Athletinnen bei der DM im Mehrkampf in Hannover.