Spitzenposition gefestigt

Volleyball, Kreisunion: Frankenbergerinnen siegen 3:0

Schon in der ersten Saison nach dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb nehmen die Volleyballerinnen von Turbine Frankenberg Kurs in Richtung Bezirksklasse. Die Frauen, die sich vor der Saison neu zusammengefunden haben, gewannen am Samstag auch das Auswärtsspiel in der Kreisunion Chemnitz/Erzgebirge bei der Jugend von Blau-Weiß...