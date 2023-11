Spitzenreiter zu Gast

Hockey-Oberliga: Freiberger Damen gegen Tresenwald

Die Damen des Freiberger HTC bekommen es am 2. Spieltag der Mitteldeutschen Oberliga direkt mit dem nächsten schweren Brocken zu tun. Nach der Punkteteilung mit Regionalliga-Absteiger ESV Dresden hängen die Trauben hoch. Die Gelb-Schwarzen empfangen am selben Spielort den Tabellenführer SV Tresenwald. Die Bilanz in der...