Spitzenspiel geht an Peniger Senioren

Weiterhin richtig gut in Form sind die Seniorenkegler des TSV Penig in der Verbandsliga. Sie gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den TSV Zwickau nach einer sehr spannenden Auseinandersetzung mit 5:3 (3127:3102). Mit 12:8 Punkten stehen die TSV-Männer auf Platz 4. Dabei begannen die ersten beiden Duelle nicht gerade...