Sportliches Nikolaus-Event: Mit Wolf und Weihnachtsmann auf der Strecke

Mehr als 160 junge Sportler sind am Mittwoch beim diesjährigen Nikolauslauf des Kreissportbundes Mittelsachsen in der Freiberger Ernst-Grube-Halle an den Start gegangen. Bei der mittlerweile 13. Auflage der beliebten Veranstaltung waren Schüler und Schülerinnen als aus zehn Schulen der Region dabei. Die Grundschüler aus Mulda, Lichtenberg,...