Stollenritter bitten wieder zum Tanz

An diesem Samstag ist es wieder soweit, dann wird die spektakuläre und beliebte Enduro-Challenge in Lichtenberg gestartet. Auch in diesem Jahr sind die 200 Startplätze für Teams mit zwei Fahrern oder Fahrerinnen im Handumdrehen weg gewesen, sodass sich die Fans erneut auf ein volles Feld von positiv Gelände- und Schlammverrückten...