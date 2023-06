SV Germania Mittweida: Abschied mit Krone und Binde

Zum Saisonabschluss haben die Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida den FV Gröditz mit 2:1 (0:0) bezwungen. Torjäger Nils König ließ in seinem letzten Spiel zunächst anderen den Vortritt.

Mittweida. Ein Tor ist Nils König zum Abschied bei den Landesklasse-Fußballern von Germania Mittweida nicht vergönnt gewesen. Dennoch durfte der Stürmer mit seinen Mannschaftskollegen am letzten Spieltag feiern: Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den FV Gröditz beendeten die Mittweidaer die Saison auf einem soliden 8.Platz, nachdem sie im Vorjahr aus der Sachsenliga abgestiegen waren. Die knapp 50 Zuschauer applaudierten zufrieden.

Dabei war für Nils König bereits kurz nach der Halbzeitpause die Spielzeit beendet. Der 34-Jährige, der von Beginn an als Kapitän auflaufen durfte, wurde in der 47. Minute mit einem Spalier seiner Mitspieler verabschiedet. Beim Auslaufen nach dem Schlusspfiff bekam er noch - stilecht in Germania-Farben - ein blau-weißes Gewand sowie eine Krone aufgesetzt. "Für Nils gibt es immer einen Weg zurück zu Germania", sagte Stadionsprecher Michael Schmidt schon vor dem Anpfiff. "Er war auch in der Kabine immer für einen Scherz und gute Worte zu haben."

Nur mit seinem 13. Saisontor wollte es gegen die Gröditzer nicht klappen. Eine kleine Kopfballchance hatte König in der ersten Halbzeit, doch da brachte er nicht genug Druck hinter den Ball. "Aber die Jungs haben es ja in der zweiten Halbzeit ohne mich hinbekommen", sagte der Stürmer, der nach einem Jahr zu Kreisligist SG Frankenau zurückkehrt, mit einem Schmunzeln. Toni Hahn, der für König in der 47. Minute eingewechselt wurde, markierte die Führung für die Germania (66.): Er erlief einen langen Ball, drosch diesen dann volley in die Maschen und überholte König mit seinem 13. Saisontreffer noch in der Torschützenliste.

Die Mittweidaer hatten nun die beste Phase der Partie erwischt, während bei den Gröditzern in der zweiten Halbzeit fast bis zum Ende keine nennenswerte Chance heraussprang. Das 2:0 durch Markus Pietsch war dabei schon eine Vorentscheidung: Der Innenverteidiger ging bei einem Freistoß mit nach vorn und war nach der Flanke von Thomas Wiedemann als Erster mit dem Fuß am Ball, sodass er diesen über die Linie drücken konnte. Später startete Pietsch noch einmal durch und hätte fast noch sein zweites Saisontor erzielt. Doch nach dem Vollsprint war vor dem Gröditzer Torwart bei der Ballannahme die Kraft nicht mehr da. Felix Reuther traf zudem noch die Latte, und auch Hans Weinert scheiterte mit einer guten Möglichkeit.

Der Fleck auf der weißen Weste entstand dann in der Schlussminute, als Igors Barinovs praktisch mit dem Abpfiff zum 2:1 traf. Germania-Trainer Sebastian Voigt konnte über das Gegentor hinwegsehen, Innenverteidiger Andreas Hönig war der Ärger darüber anzusehen.

Bei Nils König überwog dagegen die Freude. "Es war wirklich noch einmal ein schönes Jahr, und das Training hier hat mir richtig gutgetan - vor allem nach der langen Corona-Zeit, in der ja kaum etwas möglich war." Auf Torejagd geht er nun zwar wieder in Frankenau, aber der Germania bleibe er dennoch erhalten, sagt er. "Ich werde in Mittweida mit die E-Jugend trainieren. Und bei den Männern in Frankenau treffen wir uns nur einmal wöchentlich, sodass ich bei den Kollegen hier ja auch ab und an mitmachen kann."

Königs Tore werden der Germania jedoch fehlen. "Aber in Frankenau haben die Jungs meinen Abgang auch gut aufgefangen und ich bin sicher, dass das Germania ebenfalls gelingt." Zuletzt sei man nach vier Niederlagen am Stück zurückgekommen. "Das ist für so eine junge Mannschaft nicht selbstverständlich und zeigt, wie gefestigt die Truppe inzwischen ist."

Für die Mittweidaer geht es mit der Vorbereitung auf die nächste Saison bereits am 10. Juli los. Nur fünf Tage später ist schon das erste Testspiel gegen Sachsenligist Rapid Chemnitz angesetzt.

StatistikGermania Mittweida: R.Schmidt - Masopust, Pietsch, Hönig, M.Schmidt - Eismann (56. Reuther), Goeschel (79. Beier), Wiedemann, H.Weinert, C.Schmidt (67. Knepper) - König (47. Hahn); Tore: 1:0 Hahn (66.), 2:0 Pietsch (77.), 2:1 Barinovs (90.) - Schiedsrichter: Kläber (Dresden) - Zuschauer: 49