SV Germania Mittweida: Ohne Glanz, aber mit drei Punkten

Die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida haben den TSV Cossebaude mit 3:1 bezwungen. Die Gastgeber kamen über den Kampf zum Sieg.

Mittweida. Mit ihrem vierten Sieg am 6. Spieltag der Landesklasse Mitte sind die Fußballer des SV Germania in der Landesklasse weiter in der Erfolgsspur geblieben. Gegen die in dieser Saison noch punktlosen Gäste des TSV Cossebaude reichte es am Ende zu einem 3:1 (2:1) vor heimischer Kulisse. Für Trainer Sebastian Voigt waren die Gäste vom Dresdener Stadtrand der erwartet unangenehme Gegner. "Trotz einer über weite Strecken zerfahrenen Partie hat mein Team aber kämpferisch geglänzt. Es war eine gute Mannschaftsleistung, sodass wir die drei Punkte verdient eingefahren haben", so der Coach.

Das Spiel begann temporeich und beide Teams hatten bereits in der Anfangsphase gute Offensivaktionen. Nachdem die Gäste die ersten Akzente setzten, tauchten die Platzherren in der fünften Minute erstmals gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Nach einem schnellen Angriff über die linke Außenbahn passte Nico Götze quer zu Nick Goeschel, dessen Direktabnahme jedoch genau in den Armen vom TSV-Torwart Christian Borkmann landete. Eine Minute später machten es die Gastgeber besser und trafen zum 1:0. Andreas Hönig flankte punktgenau auf den Kopf von Toni Hahn, der sich die Chance aus kurzer Distanz nicht entgehen ließ. Die Freude über die Führung währte jedoch nur kurz. In der zwölften Minute nutzte Cossebaude einen Stellungsfehler in der Mittweidaer Hintermannschaft und Richard Richter staubte in Mittelstürmerposition zum 1:1 ab. Wenig später stellte Andreas Hönig (20.) mit einem Traumtor die Führung wieder her. Einen Freistoß aus 20 Metern zirkelte er gekonnt um die Mauer unhaltbar ins kurze Toreck. Aber auch dieser Treffer brachte nicht unbedingt mehr Sicherheit ins Spiel. Viele Ungenauigkeiten und Fouls auf beiden Seiten ließen keinen rechten Spielfluss aufkommen. Nachdem Germania-Schlussmann Robert Schmidt in der 40. Minute einen gefährlichen, noch abgefälschten Distanzschuss parierte, ging es mit der knappen Führung in die Kabinen.

Die 2. Halbzeit begann für die Mittweidaer mit einer weiteren Schrecksekunde. Nach einem Missverständnis in der zentralen Abwehrreihe konnte Sascha Masopust in höchster Not retten. Quasi im Gegenzug erhöhte dann Nico Götze mit einem "Tor des Willens" auf 3:1: Im Strafraum setzte er sich gleich gegen mehrere Gegenspieler energisch durch und verwandelte sicher. Die Gäste steckten danach keineswegs auf und spielten weiter nach vorn. In der 57. Minute hatte Tom Breidenbach den Anschlusstreffer auf dem Fuß, jagte das Leder jedoch aus elf Metern über das Tor. Danach wurde Germania wieder stärker und verpasste es, den Sack vorzeitig zuzubinden. Sowohl Hönig mit einem weiteren gefährlichen Freistoß (61.) als auch Götze (65.) und Eismann (67.) verfehlten das Ziel knapp. Auch ein Kopfball des kurz zuvor eingewechselten Adrian Wild in der 80.Minute strich um Zentimeter über das Tor. Nach einer letzten turbulenten Strafraumszene vor dem Mittweidaer Tor bereits in der Nachspielzeit blieb es beim verdienten Arbeitssieg. Kommenden Samstag gastiert Germania in Weinböhla.

StatistikMittweida: R. Schmidt - Masopust (85. Schüßler), Hönig, F. Weinert, M. Schmidt (46. Pietsch), Wiedemann, H. Weinert, Goeschel (90. Salim), Götze (79. Wild), Eismann (72. Reuther), Hahn

Tore: 1:0 Hahn (6.), 1:1 (12.), 2:1 Hönig (21.), 3:1 Götze (49.) - Schiedsrichter: Weigang (Eutritzsch) - Zuschauer: 115