SV Germania Mittweida-Trainer Sebastian Voigt: "Wir haben etwas gutzumachen"

Die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida wollen gegen Meißen ihre Siegesserie weiter ausbauen. Aber auch die Altmittweidaer gehen gegen Weinböhla mit Rückenwind ins Spiel.

Mittweida. Sebastian Voigt denkt ungern an die Spiele gegen den Meißner SV zurück. "Wir haben in der alten Saison einmal verdient verloren und sind das andere Mal am Toreschießen verzweifelt, sodass es nur für einen Punkt gereicht hat", sagt der Trainer des SV Germania Mittweida (6./16Punkte). Am Samstag soll es für die Landesklasse-Fußballer gegen die Porzellanstädter (13./2) besser laufen. "Wir haben etwas gutzumachen."

Für die Germania, die zuletzt drei Siege in Folge gewann, spricht der aktuelle Trend. Meißen wartet nach sieben Spieltagen noch auf den ersten Sieg. "Wir wollen unseren Schwung gegen einen verunsicherten Gegner mitnehmen", so Voigt, der aber um die Stärke der Meißner weiß. "Ähnlich wie wir gehören sie zu den härteren Mannschaften in der Liga, die über die Zweikämpfe ins Spiel kommen. Da müssen wir von Minute eins an dagegenhalten."

Auch wenn die Meißner im Keller rangierten, seien sie ein gutes Team, das sich ordentlich verstärkt habe, weiß der Mittweidaer Trainer. Mit Tom Klömich, der aus Großenhain kam, hat der MSV einen Leistungsträger mit jahrelanger Landesliga-Erfahrung im Kader.

Der SC Altmittweida (12./5) empfängt das punktlose Schlusslicht TuS Weinböhla, das zuletzt gegen die Mittweidaer ordentlich gemauert hatte. "Es kann sein, dass sie das gegen uns auch versuchen. Das würde uns entgegenkommen, aber ich rechne nicht damit", sagt der Altmittweidaer Coach Sebastian Groh, der eher ein zerfahrenes Spiel erwartet. "Wir wollen den Rückenwind der vergangenen zwei Spiele natürlich nutzen und weiter punkten." Dazu müsse das Team aber in bestimmten Situationen cleverer agieren. "Wir haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, in Drucksituationen erfolgreich zu sein", so Groh. Es müsse auch einmal gelingen, "das Momentum mit guten Kontern zu drehen, sodass sich die Jungs für die Mühen belohnen". Ansetzungen