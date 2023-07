Tiefe Trauer um "Nulde": Roßweiner Fußball-Abteilungsleiter im Alter von 39 Jahren verstorben

Der Roßweiner SV steht still. Erstarrt in Trauer über den plötzlichen Tod von Jens Arnold mit nur 39 Jahren. Nach einem Zusammenbruch im Urlaub ist Arnold am Sonnabend im Krankenhaus von Aue verstorben. "Der Verein war alles für ihn. Das ist für alle noch surreal. Ich muss jeden Tag an ihn denken", sagt Martin Schwibs, der in den vergangenen...