Topspiel steigt im Hammertal

In der Fußball-Mittelsachsenliga steigt an diesem Sonntag das Spitzenspiel zwischen dem SV Barkas Frankenberg (1.Platz/28Punkte) und dem TSV Großwaltersdorf/Eppendorf (2./22). Der Tabellenführer selbst möchte sich mit einem Heimsieg noch mehr Luft an der Spitze verschaffen: "Die Chance, auf neun Punkte davonzuziehen, wollen wir...