Torjäger des BSC Freiberg: "Das wird unser einfachstes Spiel"

Zum Gipfeltreffen der Fußball-Landesklasse möchten die Bergstädter Spitzenreiter Stahl Riesa ein weiteres Mal ärgern – und die Meisterschaft wieder spannend machen.

War die 1:2-Niederlage des Spitzenreiters der Fußball-Landesklasse Stahl Riesa beim Großenhainer FV am vergangenen Spieltag nur ein Ausrutscher oder zeigt diese, dass der bis dato ungefährdete Ligaprimus durchaus verwundbar ist? Am Samstag kann der BSC Freiberg beim Gipfeltreffen in Riesa dahingehend zum Gradmesser werden. Mit einem...