TSV Fortschritt Mittweida will aus dem Tabellenkeller klettern

Handball Bezirksliga: Mittweidaer erwarten TSV Oelsnitz - Claußnitzer treffen auf Wismut Aue II

Mittweida. Mit einem Heimsieg über den TSV Oelsnitz (6./3:3) wollen die Bezirksliga-Handballer des TSV Fortschritt Mittweida (10./2:4) einen großen Sprung in der Tabelle machen. Für Optimismus dürften die beiden Duelle der vergangenen Saison sorgen, in denen die Mittelsachsen jeweils klar die Oberhand behielten - in Mittweida gewannen sie deutlich mit 38:27, im Vogtland siegten sie 33:28. "Das ist für uns ein ganz wichtiges Heimspiel, in dem wir dringend punkten müssen", so Roberto Clauß, der zuletzt bei der 34:41-Niederlage in Fraureuth zusammen mit Thomas Niclas mit je sieben Toren bester TSV-Werfer war.

Auch die Handballer des TSV Einheit Claußnitz (11./1:7) sind unter Zugzwang. Denn nach vier Spielen warten sie noch immer auf den ersten Saisonsieg in der Bezirksklasse. Eine Negativserie, die am Sonntag (16 Uhr) auf eigenem Parkett gegen die BSG Wismut Aue II ein Ende finden soll. Auch das Punktekonto der Frauen des TSV Penig in der Bezirksklasse ist nach zwei Spielen noch jungfräulich, doch am Samstag soll sich das ändern: 14 Uhr sind die Penigerinnen dann bei Rotation Weißenborn II gefordert. Das gleiche Duell gibt es auch in der Kreisliga der Männer, dort ist aber Sonntag, 16 Uhr, Anwurf.