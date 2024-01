Turnerriege des ATV Hainichen feiert gelungene Filmpremiere

Der ATV Hainichen hat im vergangenen Jahr sein 175-jähriges Bestehen gefeiert. Rund um die Feierlichkeiten wurde ein Vereinsfilm gedreht, den die Mitglieder erstmals ansahen.

Normalerweise wird in der Turnhalle im Hainichener Sportforum fleißig gesprungen, geschwungen und gestemmt. Am vergangenen Samstag mussten die Turner und Turnerinnen des ATV Hainichen ihren Bewegungsdrang ausnahmsweise bändigen und in der Nähe ihrer eigentlichen Wirkungsstätte auf aufgereihten Holzbänken vor einer weißen Leinwand ganz still...