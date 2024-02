TV 1844: Gleich zwei Gespanne gefordert

Die Radballer des TV 1844 Freiberg sind am Wochenende wieder gefordert - und zwar gleich doppelt: Während die zweite Mannschaft mit Dustin und Marvin Schmidt in der Verbandsliga bereits zum dritten Mal in dieser Saison aufs Feld fährt, feiert die dritte Vertretung des Vereins ihre Premiere. Im neuformierten Gespann gibt René...