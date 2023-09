U 14-Mädchen lösen Ticket fürs Halbfinale

Hockey: Nachwuchs bei Meisterschaft gefordert

Die Nachwuchsteams des Freiberger HTC biegen in der Mitteldeutschen Hockey-Meisterschaft auf die Zielgerade ein. Auch wenn in allen vier Altersklassen noch Spiele ausstehen, sind die ersten Würfel bereits gefallen. So löste die weibliche U 14 des FHTC trotz einer 0:2-Niederlage beim Erfurter HC das Ticket für das Halbfinale und...